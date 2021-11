Coronavirus : le préfet va renforcer les contrôles du pass sanitaire dans les Pyrénées-Orientales

Alors que le taux d'incidence augmente dans le département des Pyrénées-Orientales, le préfet était l'invité de France Bleu Roussillon ce lundi matin. Étienne Stoskopf a annoncé un renforcement des contrôles du pass sanitaire dans les bars et les restaurants. Ce lundi matin, d'après les chiffres de Santé Publique France, le taux d'incidence dans le département est de 79,54 cas pour 100.000 habitants. Un peu plus selon le préfet, qui parle de 91 cas. "Ce qui signifie concrètement qu'il y a 420 à 440 nouvelles contaminations par semaine dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est beaucoup plus qu'il n'y a quelques semaines", précise Étienne Stoskopf.

Un petit relâchement

Alors le préfet demande un retour aux gestes barrières de base : "Je crois qu'il faut retrouver un peu de rigueur sur les gestes barrières. Ça fait maintenant des mois qu'on les connaît : se laver les mains, aérer les pièces fermées, veiller aux distances. Effectivement, porter le masque chaque fois qu'on est dans un univers confiné ou à forte fréquentation." Étienne Stoskopf annonce ensuite un renforcement des contrôles : "On est en train de mettre en place un plan de contrôle. On va d'abord se concentrer sur le respect du pass sanitaire dans les établissements qui doivent le vérifier et bien sûr, le port du masque aussi, sur les situations qui l'exige".

"Je crois qu'il faut retrouver un peu de rigueur sur les gestes barrières. Ça fait maintenant des mois qu'on les connaît."

Certains établissements ont déjà été sanctionnés depuis le début de la crise précise le préfet même si le chiffre est très faible. "Cet été, c'est vrai, on a eu quelques signalements d'établissements qui n'étaient pas très scrupuleux. Il y a eu quelques contraventions, mais moins d'une dizaine qui ont été mises. On va remettre en place une série de contrôles pour vérifier que tout le monde reste très sérieux".