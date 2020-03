Coronavirus - Le premier drive-in de dépistage dans une mairie ouvre dans le 17e arrondissement de Paris

La mairie du 17e arrondissement de Paris, 16 rue des Batignolles, ouvre un centre de dépistage du COVID-19 dans sa cour ce vendredi. C'est une première dans une mairie. Attention, inutile de vous précipiter. Seuls les professionnels de santé, personnel hospitalier et de la médecine de ville, peuvent se faire dépister dans ce "Drive-in".

La décision a été prise en lien avec le Conseil Départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des Médecins. L'Agence Régionale de Santé (ARS), la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du 17e et l'Union Régionale des Professionnels de santé ont donné leur aval.

Un dépistage sans contact

Le "drive-in" permet de dépister des personnes sans qu'elles ne quittent leur voiture. Des kits de prélèvements ainsi que les tenues permettant de réaliser les tests sont mis à disposition par des laboratoires du 17e arrondissement.

Un centre ambulatoire avec une aire d'accueil non confinée est installé dans la cour intérieure de la mairie du 17e. Il est ouvert tous les jours de 9h00 à 16h30 sur rendez-vous préalablement fixé sur la plateforme Doctolib.

Des rendez-vous toutes les 10 minutes

Des vacations de 3h30 seront organisées chaque jour avec des rendez-vous pris et étagés toutes les 10 minutes de neuf heures à 12h20 puis de 13 heures à 16h20 et ce du lundi au vendredi (extension possible le samedi). Les résultats communiqués par voie électronique 48 heures après les prélèvements.