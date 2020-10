Coronavirus : Le Premier ministre Jean Castex à Marseille ce samedi

Le Premier ministre Jean Castex est en déplacement à Marseille ce samedi. Il sera accompagné du ministre de la santé Olivier Véran et du ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises Alain Griset. Trois étapes vont ponctuer le parcours des membres du gouvernement.

Santé et économie

Dès 14h45, le Premier ministre ainsi que les deux membres du gouvernement sont attendus à l'Hôpital nord de Marseille. Le nombre de patients hospitalisés pour le covid-19 dans l'AP-HM dépasse pour la première fois depuis plusieurs mois le nombre de 200, avec 201 hospitalisations et 54 personnes en réanimation.

Il rencontrera ensuite la maire Michèle Rubirola à l'hôtel de ville avant de signer un protocole d'accord Etat-région dans le cadre du plan de relance en préfecture de région.