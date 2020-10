Coronavirus : le président du conseil départemental du Jura testé positif

L'épidémie de coronavirus continue de gagner du terrain dans le Jura et c'est au tour du président du département d'être contaminé. Clément Pernot, président du Conseil départemental du Jura, a été testé positif à la Covid-19 ce mercredi et l'annonce sur son compte Facebook. Il a ressenti quelques symptômes et notamment de la fièvre, ce qui l'a poussé à passer ce test. Le résultat est tombé : positif.

Comme le veut la procédure, Clément Pernot doit donc rester confiné pendant 7 jours et toutes les personnes avec qui il a été en contact ces derniers jours seront approchées par la brigade sanitaire.

La députée Danielle Brulebois aussi

Le président du Département du Jura n'est pas la seule personnalité politique touchée dans le Jura. La députée LREM Danielle Brulebois a également été contaminée par le coronavirus et a reçu un test positif ces derniers jours.