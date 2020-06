Coronavirus : le Professeur Didier Raoult auditionné par la commission d'enquête parlementaire

L'heure de vérité. Une semaine après le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy c'est au tour du Professeur Didier Raoult d'être entendu ce mercredi après-midi à 17h par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coronavirus. Le directeur de l’IHU maladies infectieuses de Marseille sera notamment interrogé sur son retrait du Conseil scientifique et sur le bilan de l'IHU. Difficile d'imaginer que l'hydroxychloroquine qu'il défend pour soigner le Covid-19 ne sera pas également au cœur des discussions. Malgré l'annonce du retrait des essais cliniques par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), Didier Raoult continue de défendre la molécule pour soigner le virus.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Didier Raoult défend ses choix et assure continuer à prescrire de l'hydroxychloroquine à ses malades. "Vous pouvez me montrer toutes les études que vous voulez, j'ai traité plus de 3 700 patients avec ce médicament. 0,5 % de mortalité, pas de toxicité cardiaque… Que voulez-vous de plus?" . Alors qu'il continue d'affirmer que si l'on avait écouté, il y aurait "deux fois moins de victimes", Didier Raoult devra également expliquer pourquoi il assure que le bilan de l'IHU marseillais qu'il dirige est meilleur que dans le reste du pays.

Après l’audition de Didier Raoult, d’autres personnalités politiques seront également entendues par la Commission, notamment l'ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn et ses prédécesseurs comme Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot et Marisol Touraine.