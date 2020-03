Coronavirus : le PSG fait un don de 100.000 euros au Secours populaire

Face à la crise sanitaire, la Fondation du Paris-Saint Germain annonce un don de 100.000 euros pour le Secours populaire français qui vient en aide aux personnes démunies face à la crise du coronavirus. Ce don s'inscrit, selon le club parisien, "en supplément de la convention de 400 000 euros prolongée ce mois-ci entre le Club et le SPF pour 3 années supplémentaires."

Financement de matériel de protection sanitaire

Selon la Fondation cette somme sera répartie en quatre catégories :

- L’aide aux « Médecins du SPF » via le financement de matériel de protection sanitaire et d'hygiène pour la formation de 2 000 bénévoles en capacité d’informer, de répondre aux interrogations et de communiquer les gestes barrières

- L’aide aux enfants déscolarisés et isolés via le financement de 5 000 kits éducatifs composés de matériel pour l'école, de jeux et d’activités ludiques

- L’aide à près de 900 personnes sans-abri via l’organisation de maraudes alimentaires régulières, de produits d’hygiène et le maintien d’un lien social

- L’aide aux personnes âgées ou isolées via la livraison de 10 000 colis alimentaires à domicile, de produits d’hygiène et le maintien d’un lien social