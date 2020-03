Coronavirus : deux nouveaux cas confirmés dans le Puy-de-Dôme

Comme attendu, le bilan des cas confirmés de coronavirus ne cesse d'augmenter dans le Puy-de-Dôme, unique département auvergnat à compter pour l'heure des personnes atteintes par le Covid-19. Il y a donc désormais neuf cas avérés en ce lundi 9 mars. Il s'agit d'un couple originaire d'Alsace et possédant une résidence secondaire à Saint-Amant-Roche-Savine dans le Livradois-Forez.

Les deux septuagénaires pourraient avoir eu un contact avec des personnes présentes lors du rassemblement évangélique du 17 au 21 février dernier à Mulhouse. Rassemblement de 2000 personnes organisé par l'Eglise Porte ouverte, une église protestante évangélique fondée en 1965, et à l'origine de nombreuses contaminations au coronavirus dans toute la France.

Par mesure de précaution, la mère de la femme contaminée a été placée à l'isolement dans l'Ehpad Gaspard des Montagnes où elle réside à Saint-Amant-Roche-Savine. Pour l'heure, elle ne présente aucun symptôme. Par ailleurs, un voisin des septuagénaires a subi un test de dépistage ce lundi au CHU de Clermont-Ferrand. Les résultats doivent être connus rapidement.

Le député communiste du Puy-de-Dôme André Chassaigne a expliqué dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux qu'il appliquait strictement, depuis son retour de Paris jeudi dernier, les consignes sanitaires prescrites par la présidence de l’Assemblée nationale aux députés qui ont pu être en contact avec les collègues et les membres du personnel testés positifs au coronavirus. "Cette situation se double de plusieurs cas découverts dans ma commune de St-Amant-Roche-Savine où je réside et dispose d’une permanence parlementaire", poursuit André Chassaigne, "Bien que n’ayant pas été en contact direct avec les personnes concernées de mon village, la prudence veut que je reste à mon domicile en limitant mes sorties au déplacement jusqu’à ma permanence. Aussi, je suis contraint d’annuler ma participation à différentes réunions publiques de la campagne des élections municipales."

25 morts en France

La France compte 1 412 cas de coronavirus, a annoncé ce lundi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, soit 286 de plus que dimanche. Il y a 25 morts et 66 personnes considérées comme des cas graves. Les cinq régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes.