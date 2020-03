Coronavirus : le Quai d'Orsay demande aux Français de ne pas se rendre en Italie

Le ministère des affaires étrangères demande aux Français de ne pas se rendre en Italie. Sauf si ces déplacements ont un caractère professionnel ou médical. "Il peut arriver qu'un frontalier soit soigné régulièrement côté italien. Donc là bien évidemment on peut continuer d'aller en Italie. Pareil pour ceux qui ont de la famille très proche. Jean-Gabriel Delacroy le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes poursuit : "Par contre, les déplacements touristiques et de loisirs n'ont plus lieu d'être parce que l'Italie a pris une réglementation très stricte". Le chef du gouvernement Giuseppe Conte a résumé son décret en une phrase : "je reste chez moi".

Sans quoi, ils peuvent s'exposer à des amendes, à des peines de prison. Jusqu'à trois mois de prison

Le préfecture des Alpes-Maritime tient à informer les azuréens qui peuvent s'exposer à des sanctions. Des contrôles systématiques sont organisés par endroits, comme les grandes gares. Mais aussi des contrôles aléatoires. "Il faut donc qu'ils puissent justifier de la régularité de leur déplacement. Sans quoi, ils peuvent s'exposer à des amendes, à des peines de prison. Jusqu'à trois mois de prison. Evidemment il y aura du discernement dans la mise en oeuvre de ces sanctions mais voilà c'est du sérieux", conclut Jean-Gabriel Delacroy.

Pas de contrôles en France

En revanche, rien n'empêche un ressortissant italien de venir sur le territoire français. Les autorités françaises n'organisent pas de contrôles spécifiques. "Au-delà du contrôle aux frontières que nous exerçons dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. _Pour le reste, la situation pour nous n'a pas changé"_, confirme Bernard Gonzales, le préfet des Alpes-Maritimes.

La frontière n'est pas fermée

Plusieurs compagnies aériennes suspendent leur vols en direction de l'Italie : Air France, Bristish Airways ou encore Ryan Air. Mais la compagnie Alitalia maintient ses vols quotidien au départ de Nice et en direction de Rome.

La compagnie de train Thello annule trois allers retour Nice-Milan par jour. Aucune modification du côté de la SNCF : 32 TER desservent toujours Vintimille, avec une capacité de 30.000 passager par jours. Ces trains sont empruntés par les travailleurs transfrontaliers. La principauté de Monaco indique que 4.200 travailleurs italiens peuvent toujours venir travailler dans la Principauté, en passant par la France. Enfin, les routes entre l'Italie et la Côte d'Azur ne sont pas fermées.