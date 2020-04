Coronavirus : le quotidien d'un interne en médecine de la métropole lilloise, entre humour et gravité

A 26 ans, Walid Mekeddem, originaire de Tourcoing, a deux passions : la médecine et la scène. Il a même fait du stand-up, et s’est produit dans des salles lilloises. Mais c’est sur internet qu’il se fait connaître depuis quatre ans.

AviScène, son nom d’artiste, est un hommage au médecin et philosophe du Moyen-Age, et un jeu de mots avec l’univers du théâtre. Par manque de temps pendant ses études de médecine, il a dû laisser tomber la scène, mais sur internet ses vidéos qui racontent le quotidien d’un interne à l’hôpital sont savoureuses.

En première ligne dans une unité Covid-19

Mais en ce moment ses vidéos se font plus rares. Il termine sa neuvième année au sein d’une unité dédiée aux malades atteints du Covid-19, dans un hôpital de la métropole lilloise. Il est en première ligne, et parle de son quotidien sur Twitter, Facebook, Youtube et Instagram. Son nombre d’abonnés a fait un bond, près de 140 000 tous réseaux cumulés. "Je n'ai pas profité du moment pour me faire de la pub", précise Walid Mekeddem, "avant les gens qui n'étaient pas du milieu s'en fichaient un peu. Aujourd'hui, tout le monde se sent concerné par mon quotidien".

Alors, il y a quelques jours, il a posté une vidéo pour sensibiliser ses abonnés au manque de masques pour les soignants.

Dans cette période d'épidémie de coronavirus, le ton change, donc, mais le jeune médecin n’oublie pas l’humour.

La situation est grave

"La situation est grave, je la prends avec tout le sérieux et l'investissement qu'il faut", explique AviScène, "à côté de ça, j'essaie de rester drôle et léger. Sans pour autant être un je-m'en-foutiste". Walid Mekeddem reconnaît d'ailleurs avoir, comme tout le monde, "une charge de stress, un peu d'anxiété. On a pas mal de collègues qui tombent malades, moi aussi je peux tomber malade. Mais je ne vais pas non plus au travail avec la boule au ventre. On y pense, c'est humain".

ECOUTEZ : Walid Mekeddem, interne en médecine et youtubeur Copier

En octobre, Walid aura terminé ses études, il se destine à la médecine générale, il n’a pas encore choisi entre le monde hospitalier et la médecine de ville. Il a également bien l'intention de retourner sur scène.

Rencontre avec AviScène, interne en médecine et youtubeur originaire de Tourcoing Copier

