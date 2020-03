Le préfet du Loiret Pierre Pouëssel annonce que le rassemblement annuel "Vie et Lumière" qui se tient chaque année à Nevoy, près de Gien, est annulé. 20.000 personnes devaient assister à ce rassemblement évangélique à partir du 28 avril.

Coronavirus : le rassemblement évangélique annuel "Vie et Lumière" à Gien, dans le Loiret, est annulé

Un rassemblement "Vie et Lumière" en 2015

C'est la conséquence de la présence du coronavirus : le rassemblement évangélique annuel "Vie et Lumière" organisé à Nevoy, près de Gien, dans le Loiret, "est annulé", indique le préfet Pierre Pouëssel, invité de France Bleu Orléans ce vendredi matin.

Sur la base d'un arrêté ministériel

"J'ai rencontré, mercredi, en présence du maire de Gien et du sous-préfet de Montargis, le pasteur Joseph Charpentier, organisateur de ce grand rassemblement, et nous avons convenu de l'annuler. Cette décision est prise sur la base de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de considérations pratiques évidentes."

Rassemblement évangélique à Nevoy, en avril 2019, dans le Loiret © Radio France - Cyrille Ardaud

Selon cet arrêté ministériel publié jeudi au journal officiel, "tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5.000 personnes en milieu clos est interdit sur le territoire national jusqu'au 31 mai 2020".

20 000 personnes étaient attendues

Le rassemblement, qui devait débuter fin avril à Nevoy, réunit habituellement 20.000 personnes, sachant que certains événements sous chapiteau, au sein de ce rendez-vous, peuvent rassembler jusqu'à 5000 personnes, fait-on savoir en préfecture, et qu'il n'est pas opportun de réunir 20 000 personnes dans une certaine promiscuité durant plusieurs jours sur un même terrain, ajoute cette même source.

Et le rassemblement évangélique du mois d'août ?

"Il nous a semblé préférable d'annuler ce rassemblement de fin avril, sans préjuger de la tenue de l'autre, prévue en août", ajoute le préfet du Loiret.