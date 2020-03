Coronavirus : le rectorat d'Amiens ouvre une cellule d'information

Au vu des nombreuses questions relatives à la scolarité que se posent les familles, élèves et personnels de l'académie d'Amiens, le rectorat annonce la mise en place d'une cellule d'information ouverte au public. Le 03 22 823 824 sera actif dès 8h ce mercredi matin et du lundi au vendredi de 8h-19h. Cette cellule est destinée à répondre à des questions d'ordre scolaire et aucunement médicale (exemples : j'habite le cluster, mes enfants vont-ils être testés comme ceux du collège de Crépy dans l'Oise ? Ma fille est refusée dans son établissement hors cluster alors que nous habitons aussi hors cluster, est-ce la règle ?...).

