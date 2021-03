Coronavirus : le régulateur européen reste "fermement convaincu" des bénéfices du vaccin AstraZeneca

L'Agence européenne des médicaments (EMA) reste "fermement convaincue" des bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a annoncé sa directrice ce mardi 16 mars. L'EMA évalue en ce moment les risques que présente ou non ce produit, après le signalement d'effets secondaires possibles. Des problèmes sanguins - difficultés à coaguler ou la formation de caillots (thrombose) - ont en effet été repérés chez quelques personnes après leur première injection du vaccin mais jusqu'ici, aucun lien de cause à effet n'a été prouvé. Cependant, une quinzaine de pays dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ont suspendu provisoirement la vaccination avec AstraZeneca. L'EMA doit rendre son avis jeudi, à l'issue d'une réunion spéciale.

"Nous sommes toujours fermement convaincus que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d'hospitalisation et de décès, l'emportent sur le risque de ces effets secondaires", a d'ores et déjà déclaré la directrice exécutive de l'EMA Emer Cooke lors d'une visioconférence.

"A l'heure actuelle, rien n'indique que la vaccination ait causé ces problèmes. Ils n'ont pas été mentionnés dans les essais cliniques et ils ne sont pas répertoriés comme effets secondaires connus ou attendus", a-t-elle précisé, ajoutant que l'EMA prend la situation "très au sérieux". Les essais cliniques ont montré "de très petits nombres de développements de caillots sanguins", a-t-elle souligné.

Le Groupe consultatif d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la vaccination se réunit également ce mardi pour discuter de ce vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford.