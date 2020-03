Coronavirus : le report des opérations non urgentes, "une mesure pour laquelle le CHU de Dijon est prêt"

Parmi les annonces d'Emmanuel Macron jeudi soir, le report des interventions chirurgicales non urgentes. Une mesure destinée à libérer des lits, pour accueillir de nouveaux patients atteints positifs au Covid-19. Au CHU de Dijon, on connait bien la procédure et on est prêt.