Coronavirus : le retour à la normale sera "peut-être en 2022 ou 2023", estime Jean-François Delfraissy

"Je ne suis pas sûr" qu'il y ait un retour à la normale "en 2022", a confié Jean-François Delfraissy ce vendredi matin sur le plateau de BFMTV. Le président du conseil scientifique a donné l'année prochaine, voire 2023, comme échéance pour une éventuelle sortie de crise. "Je suis souvent celui qui apporte les mauvaises nouvelles", a reconnu Jean-François Delfraissy, alors que les Français sont en pleines vacances d'été. "J'ai connu des pathologies très lourdes. Je pense que nous gagnerons", a tenté de rassurer le scientifique. "Il y a des antiviraux qui vont arriver, et qui permettront de traiter très précocement les cas. Mais on est entré dans quelque chose en longueur", qui appelle à une "vision" et une "gestion de long terme de la maladie", a-t-il développé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un nouveau variant probablement cet hiver

"Nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver", a par ailleurs prévenu Jean-François Delfraissy. "Ce virus a des capacités de mutation relativement limitées", a-t-il expliqué en développant la thèse d'une mutation vers une forme plus bénigne du virus. "On le gérera dans les pays riches, parce qu'on aura plus de 90% des populations vaccinées. On aura en face de nous le reste du monde, qui sera très peu vacciné. C'est l'enjeu majeur des deux prochaines années : comment coexister avec deux mondes, celui des pays vaccinés et celui qui ne l'est pas ?"

Face au Delta, impératif de maintenir les gestes barrières

Il est impératif de maintenir les gestes barrières, comme le port du masque dans les lieux fréquentés, face à la résurgence épidémique causée par le variant Delta du coronavirus, a insisté le président du conseil scientifique. Dans un "contexte de contamination très large, il faut revenir aux mesures barrières simples", a déclaré le président de l'instance qui conseille le gouvernement, évoquant le lavage des mains ou le port du masque dans les lieux fréquentés ou clos.

Même "si vous être vacciné et que vous êtes dans une situation de foule, portez le masque", a-t-il souligné, estimant que "ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème de bon sens". "Je continue à porter le masque en région parisienne, en pleine campagne je ne vais pas le porter," a-t-il donné comme exemple.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Dans des zones du littoral où il y a énormément de monde, le port du masque m'apparaît raisonnable", a-t-il encore dit, interrogé sur les mesures de restrictions prises dans certaines zones particulièrement touchées par cette "quatrième vague".

Il a également estimé qu'il était "dangereux" en termes épidémiques de fréquenter les boîtes de nuit, rouvertes avec pass sanitaire, assurant qu'elles avaient dans plusieurs pays, notamment aux Pays-Bas, été à l'origine de pic de contaminations.