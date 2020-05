Coronavirus : le risque d'une deuxième vague est "une fantaisie" pour Didier Raoult

Didier Raoult jette (encore) un pavé dans la marre de la communauté scientifique. Dans une vidéo publiée le 28 avril sur la chaîne YouTube de l’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille qu’il dirige, l’épistémologue estime qu’il n’y aura pas de deuxième vague dans cette pandémie de coronavirus. "L’histoire de rebond, c’est une fantaisie qui a été inventée à partir de l’épidémie de grippe espagnole […] qui n’a rien à voir" avec celle du Covid-19. "C’est de la science-fiction", a-t-il même enfoncé le clou, ce jeudi soir, sur BFM TV.

Selon Didier Raoult, la pandémie de Coronavirus suit une "courbe en cloche, typique des épidémies. […] La plupart du temps, ça se passe en une seule courbe. […] Les épidémies commencent, s’accélèrent. Elles culminent - c’est le moment maximal de transmissibilité - et elles diminuent puis disparaissent. Et on ne sait pas pourquoi", indique l’intéressé dans les premières minutes de la vidéo.

Pour justifier son propos, Didier Raoult se fonde sur les travaux "d'une équipe de mathématiciens de Singapour" qui a réalisé une projection pour les États-Unis, l’Italie, l’Inde, la Turquie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, etc. Et d’après cette étude, dans tous ces pays, la pandémie est dans une phase descendante, y compris en France. "Encore une fois, détaille le directeur de l’IHU, les prévisions sont à prendre avec précautions, […] Mais dans la mesure où cette étude prédit que 97% des cas auront eu lieu aux alentours du 7 mai et 99% des cas autour du 19 mai, on est à un moment où on devrait pouvoir faire du déconfinement", détaille le directeur de l’IHU pour qui une sortie progressive du confinement à partir du 11 mai "n’est pas extravagante".

L'appel à la prudence lancé par certains médecins

Pour autant, et c’est devenu presque un classique dans cette crise sanitaire, certains médecins invitent à prendre les déclarations de Didier Raoult avec la plus grande prudence. Pour Laurent Saccomano, le président de l’Union régionale Paca des médecins libéraux, "diffuser ce genre de message qui minimiserait le risque d’une deuxième vague peut même être dangereux. À ce stade, dit-il, nous n’en savons rien."

Stanislas Rebaudet fait entendre le même son de cloche à l’hôpital Européen de Marseille. Selon lui : "La part de la population qui a été immunisée est beaucoup trop faible pour pouvoir compter sur une immunité de groupe."