Coronavirus : le salon de l'Habitat, le marché aux puces et le Printemps du vintage annulés à Metz Expo

En raison de l'épidémie de coronavirus et de la décision gouvernementale d'annuler les rassemblements en milieu confiné, rassemblant plus de 1.000 personnes, le groupe GL Events, qui gère Metz Expo, a pris la décision d'annuler le salon de l'Habitat, le marché aux puces et le Printemps du vintage.