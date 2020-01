Coronavirus : Le SAMU de Limoges prêt à faire face en cas de crise

Depuis le début de l'épidémie, plusieurs cas suspects de coronavirus ont été détectés en France. Pour le moment, le Limousin est épargné. Dans la région le SAMU et le CHU de Limoges se préparent à faire face en cas de crise.

Limoges, France

Depuis 2014, et la crise Ebola, un dispositif de veille sanitaire fonctionne au CHU de Limoges 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. Lorsqu'un patient présente les symptômes responsables d'une infection type coronavirus chinois, il est aussitôt pris en charge, isolé, et évacué vers Bordeaux à l'aide d'un brancard spécial - un brancard bulle (photo) - complètement hermétique.

Certains patients ont un comportement irrationnel" - Docteur Dominique Cailloce, chef du SAMU à Limoges

Depuis le début de la crise, due au coronavirus, le standard du 15 croule sous les appels. Parfois, "certains ont des comportements irrationnels. Un confrère a vu des patients quitter sa salle d'attente car une personne d'origine asiatique était entrée", confie le docteur Cailloce du SAMU, au CHU de Limoges, "vous n'avez aucun risque de contamination si vous recevez un paquet, ou un colis provenant de Chine. En revanche si vous avez été en contact avec des personnes contaminées et que vous avez un doute car vous toussez et vous avez de la fièvre, inutile de venir aux urgences, contactez le 15 et nous vous dirons quoi faire."