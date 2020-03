Coronavirus : le sanctuaire de Lourdes ferme ses portes "pour la première fois de son histoire"

Le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes l'annonce ce mardi. Le sanctuaire ferme ses portes "pour un certain temps" et "pour la première fois de son histoire", en raison des mesures de confinement annoncées par le gouvernement la veille.

Quelques jours plus tôt, le secrétaire d'Etat chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, était venu constater les conséquences du coronavirus sur la ville de Lourdes, poumon économique des Hautes-Pyrénées et deuxième ville hôtelière de France. Vendredi, plus de la moitié des pèlerinages étaient déjà annulés. Ce mardi, après les annonces de confinement, le recteur du sanctuaire Notre-Dame, Olivier Ribadeau Dumas, annonce sur les réseaux sociaux la fermeture pure et simple du sanctuaire "pour un certain temps" et "pour la première fois de son histoire".

Lourdes, qui habituellement représente 1 milliard de recettes pour le département, dispose de 10.000 chambres. Il y a environ 3.000 emplois liés à l'hôtellerie ou à la restauration.