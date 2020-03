Coronavirus : le Secours Populaire de Moselle surmonte le confinement pour ses bénéficiaires

Comment continuer à aider les plus démunis pendant la crise du coronavirus et avec les contraintes du confinement ? Cette question, Marie-Françoise Thull se l'est posée dés lundi soir et l'annonce des restrictions de déplacement par Emmanuel Macron. Pas question pour la présidente du Secours Populaire de mettre en veille la distribution de l'aide alimentaire à ceux qui en bénéficient parmi les 36.000 personnes qu'accompagne chaque année l'association dans le département.

Drive solidaire

"On a créé un espèce de drive, décrit Marie-Françoise Thull, les personnes ne rentrent plus dans nos locaux et on a mis en place des points sur lesquels les gens ne sont pas trop proches." Les bénévoles bénéficient également de toutes les mesures de prévention avec des gants et des masques ajoute la présidente qui précise que les surfaces de travail sont également régulièrement désinfectées. "L'important est qu'on arrive quand même à distribuer des denrées alimentaires aux personnes qui viennent en chercher."

Les invisibles de la crise

Marie-Françoise Thull est très inquiète pour ces personnes confrontées à des difficultés financières, sociales, et surtout dans le contexte actuel, sanitaires. "Ce sont des publics très éloignés de la santé, qui n'ont pas vu de médecins depuis très longtemps. On les ignore et rien n'est vraiment fait pour les prendre en charge" s'insurge-t-elle. Loin des systèmes d'informations, ils ne sont pour la plupart pas bien au courant de la situation actuelle. Les bénévoles ont dû prendre le temps de leur expliquer les raisons de ces dispositions exceptionnelles et ce qu'ils devaient faire pour se protéger eux et leurs familles. La présidente du Secours Populaire garde tout de même un espoir, celui que des enseignements seront tirés de cette crise, "parce qu'on ne peut plus laisser des gens ça aujourd'hui en France."