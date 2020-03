Coronavirus : le Secours Populaire du Gard a besoin de masques

C’était peut-être le plus difficile, sur le papier, pour le Secours Populaire du Gard : en pleine épidémie de coronavirus, retrouver des bénévoles pour assurer les missions de l’association et venir en aide aux plus vulnérables. Et ce premier défi est rempli. Mais le Secours Populaire a maintenant besoin, comme les soignants, de masques en particulier, pour garantir la sécurité lors de ces actions. Qui peut l’aider ?