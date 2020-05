Le semi-marathon du Lion 2020 n'aura pas lieu cette année entre Montbéliard et Belfort. La course est reportée à 2021, annonce ce mercredi le comité d'organisation, à cause des "incertitudes liées à la grave crise sanitaire".

Coronavirus : le semi-marathon du Lion reporté à 2021 entre Montbéliard et Belfort

Comme nombre d'événements sportifs et populaires, le semi-marathon du Lion n'aura pas lieu en 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19. Le comité d'organisation vient d'annoncer ce mercredi le report de la course, 37e édition d'une compétition mythique dans le Nord Franche-Comté, en 2021.

Une décision prise avec "beaucoup de tristesse", mais "les incertitudes liées à la grave crise sanitaire" ne permettent pas aux organisateurs d'envisager sereinement un événement qui associe quelque 5.000 participants, 850 bénévoles et 25.000 spectateurs, des athlètes du monde entier.

Ce report est une première et un "crève-coeur", reconnaît Daniel Meyer, mais la santé des sportifs, des bénévoles et du public "est notre priorité absolue" ajoute le président du comité d'organisation.

à lire aussi Retour en images sur la 36ème édition du semi-marathon du Lion

Pour les organisateurs, il n'est pas possible d'organiser la compétition les 25, 26 et 27 septembre 2020, alors que les mesures barrières seraient encore d'actualité.

Remboursement des inscriptions

Les inscriptions déjà effectuées seront remboursées "dans les prochains jours". Ce report ne devrait pas avoir de conséquences néfastes sur les finances du comité d'organisation. Daniel Meyer explique qu'il avait commencé à freiner les préparatifs dès qu'il a eu connaissance du virus : "Il a été signalé fin janvier. On n'a fait aucune dépense, on s'est dit 'prudence'".

Le comité d'organisation donne rendez-vous aux sportifs et au public du Nord Franche-Comté les 24, 25 et 26 septembre 2021, entre Montbéliard Belfort.

Il faut donc attendre une année de plus pour voir tomber un double record établi en 2019. Celui de la participation (5.045 concurrents, toutes épreuves confondues). Et le chrono du Kényan Kelvin Cheruyiot qui avait parcouru les 21.0975 kilomètres en 59 minutes et 53 secondes.