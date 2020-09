Coronavirus : le seuil d'alerte dépassé dans le Grand Nancy

Malgré les mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, le nombre de cas continue de progresser en Meurthe-et-Moselle et particulièrement dans le Grand Nancy. Selon les dernières données communiquées par l'agence régionale de santé du Grand Est, le taux d'incidence du virus a atteint dans le Grand Nancy 54,2 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière.

Pour la première fois depuis la mise en place de cet indicateur métropolitain, le seuil d'alerte de 50 cas est franchi dans le Grand Nancy alors que le taux d'incidence est de 36 à l'échelle de la Meurthe-et-Moselle. Le nombre d'hospitalisations progresse également avec 12 nouvelles entrées sur la journée de mercredi.

"C'est sérieux" mais "rien n'est perdu"

Pour autant, faut-il s'inquiéter de la situation ? La réponse du professeur Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy est claire :

"C'est sérieux. Quand on franchit le seuil et si on continue à monter, à un moment ou un autre, ces populations jeunes vont rencontrer des populations fragiles et ce sont elles qui vont faire des formes graves. Il faut prendre ça très au sérieux et se saisir de l'idée que rien n'est perdu. Il suffit de renforcer un peu les mesures pour que le chiffre de reproduction baisse un petit peu."