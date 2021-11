Coronavirus: le seuil d'alerte est de nouveau dépassé dans les Alpes-Maritimes

Avec plus de 150 cas pour 100.000 habitants, le taux d'incidence est de nouveau dépassé dans le département. Pour l'instant, aucune mesure nouvelle n'est prise.

Les Alpes-Maritimes sont de nouveau dans les 10 départements français les plus touchés par la crise sanitaire. Le taux d'incidence, en progression constante depuis 15 jours, vient ce vendredi de dépasser le seuil d'alerte: 150 cas pour 100.000 habitants. Toutefois, la gravité des cas et l'engorgement des services hospitaliers n'inquiète pas les autorités qui pour l'heure n'ont pas pris de mesures nouvelles pour endiguer cette augmentation des cas. En France, le chef de l'Etat le précise ce vendredi: il n'est pas question de confiner les personnes non vaccinées comme l'a décidé l'Autriche par exemple. Les pays qui reconfinent ou qui prennent des mesures restrictives sont des pays qui n'ont pas mis en place le passe-sanitaire explique le gouvernement. Ce dernier dit également attendre des informations complémentaires des autorités de santé avant de décider quoi que ce soit au niveau de la généralisation de la 3ème dose.