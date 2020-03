Coronavirus - Le sport à l'arrêt en Savoie et en Haute Savoie

Tous les clubs phares des pays de Savoie sont impactés, tout comme le sport amateur. Après la présence de deux joueurs Chambériens potentiellement infectés, la ligue nationale de handball a annulé le final four de la coupe de la ligue qui devait avoir lieu ce week-end. La fédération française de football, puis la ligue nationale de football ou encore la ligue nationale de basket ont mis un terme aux compétitions. Les autres disciplines prennent les mêmes décisions pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Les sports collectifs ne sont pas les seuls concernés.

► Pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball, la saison de Starligue est suspendue jusqu'au 5 avril.

► En Nationale 2 de football, le FC Annecy en tête du classement espérait recevoir Massy le 21 mars. La fédération française de football a suspendu toutes les compétitions et les entraînements jusqu'à nouvel ordre.

► En Pro B , le club de basket de Aix-Maurienne a dû faire faire demi-tour à ses joueurs jeudi alors qu'ils se rendaient à Evreux pour disputer un match. La ligue nationale de basket reporte tous les matchs jusqu'au 31 mars.

► En fédérale 1 de rugby, nos clubs de Rumilly et de Chambéry sont à l'arrêt. La fédération française de rugby suspend toutes les compétitions, les rassemblements et les entraînements "jusqu’à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise."

► La fédération française de tennis suspend toutes les compétitions et les entraînements "jusqu'à nouvel ordre."

► La fédération française de ski suspend "toutes les compétitions toutes disciplines, de tous niveaux et de toutes catégories ." "Seuls les athlètes des équipes de France déjà à l’étranger sur les sites de compétition et engagés sur les épreuves de Coupe du Monde actuellement en cours jusqu’à dimanche sont pour l’heure encore autorisés à y participer." Cela s'adresse entre autres aux championnes et champions de biathlon qui disputent ce vendredi et samedi la coupe du monde en Finlande.

IMPORTANT : La fédération de ski demande à ses clubs affiliés de suspendre toute activité (entraînement, loisir ou autres).

► Les organisateurs de la Pierra Menta avaient anticipé. Dès la semaine dernière, ils ont décidé d'annuler la mythique épreuve de ski alpinisme qui devait se dérouler ce semaine à Arêches-Beaufort.