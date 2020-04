Coronavirus : le Stade Lavallois lance une cagnotte pour le personnel de l'hôpital de Laval

Les joueurs et les entraîneurs du Stade Lavallois ont décidé de se mobiliser en mettant en place une cagnotte solidaire au profit du personnel soignant du centre hospitalier de Laval. Elle sera attribuée et utilisée dans les services en fonction du montant récolté et des besoins. "Ce que nous vivons en ce moment est inédit et le personnel soignant est en première ligne pour s’occuper des malades du Covid-19. En étant confinés chacun chez soi, il n’est pas évident de faire quelque chose pour aider le personnel médical et ceux qui se battent au quotidien contre ce virus. Avec les joueurs et le staff, nous nous sommes demandés comment nous pouvions leur donner un coup de main, nous avons alors eu l’idée de créer une cagnotte qui permettrait d’aider les soignants du Centre Hospitalier de Laval. Ce n’est pas grand-chose, comparé à ce qu’ils font chaque jour pour nous, au péril de leur vie, mais c’est notre façon de les remercier pour tout ce qu’ils font en ce moment et tout au long de l’année. On espère récolter un maximum de fonds pour les aider. On compte sur vous ! " Xavier Tomas, le défenseur du Stade Lavallois.

Tous les supporters appelés à participer à cette cagnotte

Le club de football a décidé d'ouvrir cette cagnotte à tous les amoureux du ballon rond. Supporters, bénévoles, abonnés, partenaires, dirigeants, licenciés...Un tirage au sort sera effectué entre tous les donateurs pour remporter des cadeaux aux couleurs du Stade Lavallois. Le lien pour participer à la cagnotte: https://www\.leetchi\.com/c/cagnotte\-solidaire\-pour\-le\-centre\-hospitalier\-de\-laval