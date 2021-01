Coronavirus : "Le sujet des vaccins suscite de la frustration" reconnaît le préfet de la Dordogne

Les chiffres de l’épidémie de coronavirus sont toujours plus inquiétants en France et en Dordogne alors que le gouvernement s’apprêterait à reconfiner. Le taux d’incidence en Dordogne est désormais de 185 pour 100.000 habitants. 123 personnes sont hospitalisées en Périgord pour Covid-19, c’est un chiffre jamais atteint. A tel point que selon la préfecture, l’hôpital de Périgueux s’apprêterait à engager des déprogrammations d’opérations. Cinq centres de vaccination sont toujours ouverts en Dordogne… Et les créneaux de vaccination totalement saturés pour plusieurs jours voire plusieurs semaines.

Mais pas question d’ouvrir plus de centres tout de suite explique le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat qui comprend malgré tout l’impatience : "La vaccination, son organisation est claire. Nous ouvrons un nombre de centres dont nous savons la capacité à faire les premières injections, les deuxièmes injections dans quatre semaines tout en continuant à accueillir du public pour une première injection" détaille le représentant de l'Etat.

7.000 vaccinés en Dordogne

Et pour lui, l'ouverture d'autres centres devra encore attendre un peu. "La multiplication de centres au regard du volume d'alimentation en vaccins risquerait de les faire se trouver soit en rupture soit en incapacité d'assurer une deuxième vaccination" dit-il. Et il ajoute : "le sujet bien sûr suscite de la frustration, mais nous vaccinons de manière très régulière, nous nous mettons à l'abri des déprogrammations de rendez-vous, qui auraient un effet encore plus délétère sur la population et lorsque nous aurons plus de produits, lorsque nous aurons un autre vaccin, nous ouvrirons très volontiers de nouveaux centres de vaccination" précise le préfet.

Le nombre de personnes vaccinées en Dordogne est désormais de 7.000. 400 à 500 personnes sont vaccinées chaque jour dans notre département. Et 40 EHPAD du Périgord auront terminé les vaccinations d’ici au 3 février.