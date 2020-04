Coronavirus : le syndicat des sages femmes réclame une prime exceptionnelle en Bourgogne

Aux vues de la crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs semaines, de nombreux étudiants de la filière maïeutique/sages-femmes sont actuellement réquisitionnés pour aider dans les hôpitaux à la gestion de celle-ci.

L'UNI Bourgogne constate que la région Bourgogne Franche Comté a annoncé vendredi dernier une prime de 1 200€ pour les étudiants soignants des filières aide-soignant, ambulanciers, infirmiers, et masso-kinésithérapeutes, et que le CHU a augmenté exceptionnellement la rémunération des étudiants en médecine engagés dans la gestion de la crise, or les sages femmes ne sont concernées par aucune de ces décisions.

C’est pourquoi l’UNI Bourgogne ainsi que le Collectif des Etudiants en Santé réclament que les étudiants de la filière maïeutique/sages-femmes bénéficient de la même reconnaissance salariale que les autres étudiants soignants.

Actuellement, seuls les étudiants en quatrième et cinquième année de maïeutique bénéficient respectivement d’une rémunération mensuelle brute de 126,60€ et de 251,40€. Les étudiants de deuxième et troisième année, eux, ne bénéficient d’aucun contrat de travail et d’aucune rémunération pour leur engagement volontaire.