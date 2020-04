Coronavirus : "Le système de soin francilien va tenir le choc", selon le président du Conseil scientifique

En France, 10 328 personnes sont mortes du coronavirus selon un dernier bilan publié mardi. Les régions les plus touchées sont le Grand Est et l’île-de-France. Mais la situation s'améliore. "L'Est vient de passer ce cap et sur la région parisienne on est juste à la limite", a déclaré ce mercredi sur franceinfo Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique et immunologiste.

Le virus circule moins

En Île-de-France, "on a des premiers signes qui semblent indiquer que le nombre d'admissions dans les lits en service de réanimation est en train de se stabiliser. Il faut être très prudent là-dessus, mais on a l'impression que le système de soins offert va tenir le choc en région parisienne grâce à l'effort des soignants et aux transferts."

Après trois semaines de confinement, "le niveau de circulation du virus dans sa globalité s'est réduit. C'était le deuxième objectif du confinement, le premier était de réduire les formes graves", a expliqué Jean-François Delfraissy. Les médecins sont partis du principe que chaque personne malade contaminait trois personnes en moyenne. "Il faut qu'on descende à quelque chose entre 0,5 et 1. On n'a pas l'ensemble des données, mais on sait que c'est en train de diminuer."