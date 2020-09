Coronavirus : le Tarn-et-Garonne passe en rouge, port du masque obligatoire dans le centre de Montauban

Le Tarn-et-Garonne passe ce mercredi en niveau de "vulnérabilité élevée". De ce fait, le port du masque devient obligatoire dès ce jeudi tous les jours de la semaine à Montauban et pour tout rassemblement de plus de 10 personnes.

La préfecture du Tarn-et-Garonne prend de nouvelles mesures conformément à la situation sanitaire. Depuis mercredi, et selon les critères sanitaires, le taux d'incidence au Covid-19 atteint un niveau de 51 cas positifs pour 100 000 habitants, soit légèrement au-dessus du seuil d'alerte. De ce fait, le Tarn-et-Garonne passe en zone rouge. Après la Haute-Garonne, il s'agit du deuxième département de l'ex-région Midi-Pyrénées à devenir une zone de circulation active du virus.

Port du masque obligatoire

Le port du masque était déjà obligatoire sur l'ensemble du département dans les marchés de plein vent, les brocantes mais aussi dans l'hypercentre de Montauban le samedi. Il est désormais élargi par la préfecture. A partir de demain, le masque devient obligatoire tous les jours de la semaine de 8h à minuit à Montauban et pour tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique, mais cette fois dans tout le département. A noter aussi que cette obligation concerne toutes les personnes de plus de 11 ans.

Masque obligatoire pour les 400 coups

Même chose pour la fête de 400 coups prévue ce week-end du samedi 12 au lundi 14 septembre au Cours Foucault. Le masque devient obligatoire ce week-end là dans toute la zone des festivités.