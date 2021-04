Coronavirus : le taux d’incidence augmente fortement en Lozère

Le taux d’incidence sur une semaine glissante au 28 mars augmente fortement à 357 en Lozère, contre 379 pour le territoire national. Ces taux d’incidence s’élevaient respectivement à 285 et 313 la semaine précédente.

SAID MAKHLOUFI

En France, au 31 mars 2021, le nombre de décès liés à la Covid19 s’élève à 95 667 (+ 304 dans les dernières vingt-quatre heures). Parmi ces décès, 69 623 ont eu lieu à l’hôpital. En Lozère, la situation semble se stabiliser, à un niveau très dégradé. Du lundi 22 au dimanche 28 mars 2021 (semaine 12), la Lozère a enregistré : 272 nouveaux cas confirmés et 21 hospitalisations pour cause de Covid. Le taux d’incidence sur une semaine glissante au 28 mars augmente fortement à 357 en Lozère, contre 379 pour le territoire national. Ces taux d’incidence s’élevaient respectivement à 285 et 313 la semaine précédente.

Le taux de positivité des tests augmente légèrement, il est de 8,4 % en Lozère, contre 8,2 % sur le territoire national ; ces chiffres étaient respectivement de 7,7 % et 7,9 % la semaine précédente. La proportion des variants dans les cas positifs est très majoritaire : il est estimé en Lozère que 74 % des contaminations sont le fait du variant anglais, et 10 % des contaminations le fait d’autres variants.