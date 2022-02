Coronavirus : le taux d'incidence baisse dans les Alpes-Maritimes

Vous avez tombé le masque en extérieur ? Vous avez retrouvé les collègues au bureau, maintenant que le télétravail n'est plus obligatoire ? Entre ces restrictions qui se lèvent et le taux d'incidence qui baisse sérieusement dans les Alpes-Maritimes, de près de 4.300 cas pour 100.000 habitants il y a une semaine à 3.136 cas selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé ce mardi, il est tentant de croire à une épidémie qui va sur sa fin. Mais le taux d'incidence n'est qu'un premier signal.

Une tension hospitalière toujours forte

Les hôpitaux maralpins ne voient pas vraiment de signe de décrue. Le nombre de patients covid est même en légère augmentation: on en compte actuellement 337 en hospitalisation classique dans les Alpes-Maritimes, 88 en soins critiques. 58 décès ont été recensés en une semaine. Tous ces chiffres sont en hausse par rapport à la semaine précédente. Ce n'est pas un paradoxe : une forte hausse ou une baisse significative du taux d'incidence ne se voient sur les indicateurs hospitaliers qu'après un certain délai.

Le taux d'incidence baisse mais reste bien au-dessus du seuil d'alerte

3.136 cas quotidiens pour 100.000 habitants dans les Alpes Maritimes, cela reste un taux d'incidence extrêmement élevé. Le seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. Alors était-ce trop tôt pour alléger les restrictions sanitaires ? La Niçoise Dalila en est persuadée. "C'est un moment de peur (...) ça me désole de voir que les gens ne font pas attention, raconte la jeune femme, qui garde son masque en centre-ville de Nice. Moi je ne suis pas du tout rassurée quand on me dit que je peux enlever le masque. On a toujours cette petite épée de Damoclès." Richard, lui, voit la fin du masque obligatoire en extérieur comme un signal encourageant, qui indique une fin de l'épidémie proche. "On atteindra bientôt l'immunité collective" imagine le quinquagénaire.