Coronavirus : le taux d'incidence continue de grimper en Mayenne

En Mayenne le taux d'incidence de l'épidémie de la Covid-19 continue d'augmenter. Il passe de 243 à 257,1 nouveaux cas pour 100.000 habitants depuis vendredi, d'après le dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé publié ce mardi soir.

56 patients sont hospitalisés à cause de la pandémie contre 52 vendredi dernier. Huit patients sont en réanimation contre six vendredi dernier. Une personne de plus est également décédée, portant à 263 le nombre de morts dans notre département depuis le début de la crise.

Concernant la vaccination, 61.182 mayennais ont reçu une première injection, 23.073 ont reçu la deuxième, ce qui porte le nombre de personne vaccinées à 84.255.