Covid-19 : le taux d'incidence toujours supérieur à 1000 dans la Loire, le plus élevé de France

Selon les dernières données de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de Santé publique France, la Loire a le taux d'incidence Covid-19 le plus élevé de France (1098,9 pour 100 000 habitants).

La Loire reste le département d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a le plus fort taux d'incidence Covid-19 dans la région : 1065 pour 100 000 habitants selon le bilan épidémiologique de l'ARS pour la semaine du 19 au 25 octobre. La Loire est le seul département de la région dont le taux d'incidence est supérieur à 1000. Il dépasse les 800 dans deux autres départements, le Rhône (832 pour 100 000) et la Haute-Loire (817 pour 100 000).

Au total, 25812 personnes ont été testées la semaine dernière dans la Loire, avec un taux de positivité de 31,6%. Il s'agit là encore de l'indicateur le plus élevé de toute la région.

La Loire apparaît même comme le département qui a le taux d'incidence le plus élevé de France selon les données du 26 octobre 2020 publiées par Santé publique France, avec un taux de 1098,9 pour 100 000, devant le Rhône et la Haute-Loire.

La Loire et la Haute-Loire ont des taux d'incidence particulièrement élevés. - Santé publique France

Près de 700 hospitalisations

Mais l'Agence régionale de santé précise dans sa synthèse hebdomadaire que "tous les indicateurs sont en augmentation dans quasi tous les départements, témoignant d’une diffusion large de l’épidémie". Et la réalité d'une deuxième vague plus forte de l'épidémie plus forte que la première se confirme, avec "des nombres d’actes SOS médecins, d’hospitalisations et d’épisodes signalés en ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux) dépassent ceux observés au pic de la première vague épidémique du printemps 2020".

Au 29 octobre 2020, 694 personnes étaient hospitalisées dans la Loire à cause du coronavirus selon Santé publique France, un chiffre supérieur aux hospitalisations du printemps, et en forte augmentation depuis quelques jours puisqu'au 15 octobre, 307 personnes étaient hospitalisées dans la Loire pour Covid-19.

Une centaine de décès en 15 jours à l'hôpital

Le département a par ailleurs le taux d'admission en réanimation le plus élevé d'Auvergne-Rhône-Alpes d'après les données de l'ARS (6,6 admissions pour 100 000 habitants), devant le Rhône (5,5 pour 100 000).

Le nombre de décès liés au coronavirus a également augmenté de manière vertigineuse ces derniers jours dans la Loire : 398 personnes ont succombé à l'épidémie dans les hôpitaux du département au total selon Santé publique France (au 29 octobre 2020), dont une centaine ces deux dernières semaines (300 décès recensés en milieu hospitalier au 15 octobre 2020), avec deux journées particulièrement meurtrières, le 26 octobre (14 décès) et le 27 octobre (18 décès).