Coronavirus : le taux d'incidence dépasse le seuil des 2.000 cas pour 100.000 habitants dans le Gard

Selon le dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé, en Occitanie, le taux d'incidence dépasse le seuil des 2.000 cas pour 100.000 habitants dans le Gard : 2.013,4 précisément, au 11 janvier. Des chiffres en forte hausse par rapport à la semaine précédente : 1374 cas pour 100 000 habitants le 4 janvier. Les tests, ceci dit, se multiplient depuis les fêtes et surtout avec la rentrée, ce qui peut en partie expliquer cette hausse spectaculaire.

En Lozère, ce taux d'incidence s'élève à 1.533,7 cas pour 100.000 habitants.

"La grande majorité de ces contaminations implique maintenant le variant Omicron, le plus contagieux. Mais le variant Delta continue lui aussi à circuler encore. Cette situation de forte circulation virale liée au Covid s’ajoute aux épidémies hivernales plus habituelles : la grippe et les bronchiolites impactent aussi notre système de santé et l’activité quotidienne de nos soignants." Bulletin ARS Occitanie (communiqué)