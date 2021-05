Coronavirus : le taux d'incidence en-dessous de 400 dans tous les départements d'Ile-de-France

C'est l'indicateur qui va être le plus observé dans les semaines qui viennent : le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs au Covid-19 détectés pour 100.000 habitants. Emmanuel Macron a fixé un seuil d'alerte à 400, au moment d'annoncer les étapes du déconfinement. Dans les départements où le taux d'incidence est supérieur à 400, il y aura "des freins" aux réouvertures expliquait le président de la République dans une interview à la presse quotidienne régionale le 30 avril.

Plus aucun département au dessus de 400

La bonne nouvelle de ce mardi soir, selon le dernier bilan publié par l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, c'est que plus aucun département francilien n'est au-dessus de ce seuil de 400 cas pour 100.000 habitants. La moyenne régionale est à 335 et le département où le taux d'incidence est le plus élevé est le Val-de-Marne avec 390 cas pour 100.000 habitants. Si ce taux reste sous les 400, les terrasses de bars et de restaurants, les théâtres ou encore les cinémas pourront rouvrir le 19 mai.

Au niveau des hospitalisations, la décrue se poursuit mais très lentement et la situation reste fragile : 7.435 patients sont hospitalisés pour une infection au Covid-19 en Ile-de-France (-127 par rapport à lundi) dont 1.644 en soins critiques (-53).