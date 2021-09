Coronavirus : le taux d'incidence en Dordogne repasse sous le seuil d'alerte

Les chiffres de Santé Publique France sont impressionnants. Le taux d'incidence en Dordogne a baissé de 54% en une semaine, entre le 10 et 17 septembre. Il s'établit à seulement 34 cas pour 100 000 habitants ce mardi 21 juillet.

La Dordogne parmi les 30 départements sous le seuil d'alerte

Il y a un mois seulement, à la mi-août, il frôlait les 200 cas pour 100 000 habitants, et les autorités craignaient une flambée pour la rentrée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, en tout cas pour le moment. La Dordogne fait désormais partie de la trentaine de départements en France où la circulation de l'épidémie est repassée sous le seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100 000.

La Dordogne fait partie des départements où le taux d'incidence a le plus baissé depuis une semaine. - Infographies franceinfo

Nous sommes toujours le département le moins vacciné

La vaccination en revanche a toujours un temps de retard en Dordogne, avec 80,7% des plus de 12 ans complètement vaccinés dans le département, le plus faible taux de tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. Un peu plus de 8.000 personnes âgées de plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinées en Périgord, soit 13% de cette classe d'âge.

Le nombre de personnes hospitalisées est aussi toujours très élevé en Dordogne, avec 101 personnes à l'hôpital pour un covid, contre 16 dans le Lot-et-Garonne et 9 dans le Lot.