Coronavirus : les taux d'incidence flambent en Alsace

Les taux d'incidence de l'Eurométropole de Strasbourg et de l'Agglomération de Mulhouse dépassent les 500 cas pour 100 000 habitants depuis le 2 décembre. De nouvelles mesures sont déjà prises dans les hôpitaux et sur le marché de Noël.

Depuis plusieurs jours, les contaminations au Covid grimpent en flèche en Alsace. Selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé, le taux d'incidence dépasse désormais les 500 cas dans l'Eurométropole de Strasbourg (501,1 pour 100 000 habitants) et dans l'Agglomération de Mulhouse (504,9 pour 100 000 habitants).

Des chiffres inquiétants

Les deux départements alsaciens sont de loin les plus touchés du Grand-Est. Leur taux d'incidence se rapproche de plus en plus de celui de nos voisins du Bade-Wurtemberg, qui adopte des restrictions de plus en plus sévères depuis plusieurs jours.

De quoi inquiéter les médecins hospitaliers, même si pour l'instant, le nombre d'hospitalisations en soin intensif reste contrôlé (29 dans le Bas-Rhin, 36 dans le Haut-Rhin).

De nouvelles restrictions

Face à cette hausse des contaminations, de nouvelles mesures sont appliqués sur le marché de Noël de Strasbourg depuis le 3 décembre. Il ferme désormais tous les soirs à 20h (à la place de 21h le vendredi et de 22h le samedi). Un pass sanitaire est également obligatoire pour circuler sur les places Kléber et Broglie.

Les hôpitaux mulhousiens ont également adapté le protocole des visites pour éviter la propagation du virus chez les personnes fragiles. Elles sont désormais interdites dans les centre de médecine et de chirurgie et limitées aux seul conjoint et parents en maternité et en pédiatrie. Elles restent autorisée dans les EHPAD, sauf pour les moins de 12 ans.