Coronavirus : le taux d’incidence multiplié par deux en quinze jours en Occitanie

Comme sur tout le reste du territoire, l’épidémie de Covid-19 est en hausse en Occitanie. Le taux d’incidence a quasi doublé en 15 jours, détaille l’ARS, qui lance l’alerte et appelle la population à se faire vacciner. Ces 7 derniers jours, le nombre d’hospitalisations est en hausse de +32%.

La 5e vague de Covid-19 n’épargne pas l’Occitanie : ces 15 derniers jours, le taux d’incidence a quasi doublé et le nombre d’hospitalisation est en hausse de +32% sur 7 jours. L’Agence régionale de Santé sonne l’alerte et appelle la population à se faire vacciner et à se faire administrer une dose de rappel anti-Covid.

Parmi les participants à cette conférence de presse ce mercredi 1er décembre, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, souligne que la protection face au risque de développer une forme grave de la maladie est "de l’ordre de 90%" lorsqu’on est vacciné.

Importance du rappel vaccinal

Selon le professeur Alain Fischer, cette protection diminue au fil des mois. D’où "l’importance de se faire administrer une dose de rappel du vaccin", insiste-t-il. "L’effet de la dose de rappel est excellent", détaille le professeur, puisqu’il permet "d’obtenir une protection 10 à 20 fois supérieure que celle qui précède l’administration de cette troisième dose". Il n’y a pas de vaccin pour lequel on n’administre pas de rappel, conclut-il.

Le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale note également que l‘application des gestes barrières a diminué en France depuis l’été. Mais, comme les précédentes vagues nous l’ont enseigné, les températures hivernales et l’enfermement favorisent la propagation du coronavirus. Pour Alain Fischer il est donc indispensable de redevenir sérieux quant à l’application de ces gestes, "en portant le masque, favorisant le télétravail ou encore en aérant les pièces régulièrement".