Coronavirus : le taux d'incidence multiplié par trois en l'espace d'un mois dans l'Hérault

Ce jeudi 16 décembre, le département de l'Hérault affiche un taux d'incidence de 680 cas pour 100.000 habitants, soit trois fois plus qu'à la mi-novembre. C'est un niveau inédit depuis le début de la pandémie de Covid-19.

L'Agence régionale de santé d'Occitanie parle d'une "vague extrêmement puissante". Dans l'Hérault cette cinquième vague entraîne une forte hausse du taux d'incidence. Ce jeudi 16 décembre, le département affiche un taux inédit de 680 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants, contre 221 il y a un mois. C'est le troisième plus fort taux en région Occitanie (derrière les Pyrénées-Orientales et le Gard). Selon les derniers chiffres de l'ARS, il y a 247 hospitalisations dans l'Hérault, 65 en réanimation pour cause de coronavirus.

"Une vague extrêmement puissante." - Le directeur général de l'ARS Occitanie

Pierre Ricordeau, le directeur général de l'Agence régionale de santé annonce le passage au niveau 4 de l'offre de soin dans l'ensemble du système hospitalier. Ce qui signifie davantage de déprogrammations et une mobilisation générale des moyens humains pour faire face au fort afflux de patients. "Nous avons 700 nouvelles hospitalisations conventionnelles par semaine, en réanimation ce flux se rapproche des 200 admissions par semaines", détaille Pierre Ricordeau.

Un seul cas d'Omicron confirmé

L'ARS Occitanie rappelle que cette cinquième vague est une vague du variant Delta. Pour le moment, un seul cas du nouveau variant Omicron a été officiellement détecté en région. "Plusieurs autres cas, 300 au total, sont sous surveillance", précise Pierre Ricordeau, le directeur général de l'Agence régionale de santé.