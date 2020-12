Coronavirus : le taux d'incidence ne baisse plus en Gironde, l'ARS appelle à la prudence

Selon les derniers chiffes de Santé publique France, le taux d'incidence en Gironde (le nombre de nouveaux cas pour 100.00 habitants sur sept jours) s'élève ce mardi à 64 contre 61,7 vendredi 4 décembre.

Si ce chiffre reste moins élevé que d'autres départements en Nouvelle-Aquitaine, l'ARS note toutefois que le taux d'incidence ne baisse plus en Gironde : "On est arrivé à un plateau, on garde un taux d'incidence qui est stabilisé et ça c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'à tout moment ça peut remonter", précise Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, les taux restent importants chez les personnes âgées de plus de 75 ans, "ce n'est pas encore satisfaisant, il faut rester prudent aussi par rapport à ça."

Des indicateurs encore élevés

De son côté, Santé publique France rappelle que même si les indicateurs ont baissé comparé au début du confinement, ils sont toujours considérés comme élevés. Pour rappel, le seuil d'alerte cet été était fixé à 50 nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants pendant une semaine : "On n'est donc pas sorti d'affaire, alerte Laurent Filleul, directeur régional de Santé Publique France. Le confinement ne détruit pas le virus, il limite les expositions."

Le plateau constaté dans plusieurs départements dont la Gironde peut s'expliquer par plusieurs facteurs : la poursuite de certaines activités, l'arrivée du froid, mais aussi car le taux d'incidence dépend du taux de positivité et donc du taux de dépistage : "Avec l'arrivée des tests antigéniques, on rajoute une capacité de dépistage. On cherche encore mieux et ça, ça peut aussi contribuer à avoir cet effet plateau", souligne Laurent Filleul.

Prudence à l'approche de fêtes

Enfin, l'ARS appelle tous les habitants de Nouvelle-Aquitaine à la vigilance, particulièrement avant et pendant les fêtes de fin d'année, insiste Benoît Elleboode : "Si des mesures ne sont pas prises, il pourrait y avoir cette fameuse troisième vague, notamment du fait des brassages des populations pendant les fêtes. On a vu qu'à Thanksgiving, dans les autres pays, ça avait fortement augmenté la circulation du virus".

Le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine propose ainsi de maintenir les gestes barrières et de "se faire tester un peu avant les fêtes de Noël et ensuite, de respecter la bulle sociale".