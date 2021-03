Coronavirus : le taux d'incidence repart à la hausse à Orléans et dans le Loiret

Mauvaise nouvelle sur le front de l'épidémie de Covid-19 dans le Loiret : le taux d'incidence franchit la barre des 200 cas positifs pour 100.000 habitants, et même 215 sur la métropole d'Orléans. Ce n'était plus arrivé depuis un mois et demi.