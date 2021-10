Coronavirus : le taux d'incidence repart à la hausse en Bretagne

Après une baisse vertigineuse la semaine dernière, le taux d'incidence du coronavirus repart à la hausse en Bretagne mi-octobre. C'est dans le Finistère qu'il augmente le plus.

En Bretagne, le taux d'incidence du coronavirus est en hausse. Au 15 octobre, la région affiche 31,2 cas de coronavirus pour 100.000 habitants selon le bulletin hebdomadaire de l'Agence régionale de Santé. C'est cinq points de plus que la semaine précédente. Si l'Ille-et-Vilaine reste le département où le virus circule le plus, avec 46.7 cas pour 100 000 habitants, c'est dans le Finistère que l'augmentation du taux d'incidence est la plus marquée. En effet, il augmente de 11 points en une semaine.

Le Morbihan, département le plus épargné

Seul le Morbihan est épargné par cette hausse. C'est le seul département où le taux d'incidence baisse légèrement (-0,7 points). Avec 21 cas pour 100.000 habitants, c'est désormais le département le moins touché par l'épidémie, juste devant le Finistère (22.9 cas pour 100.000 habitants). Suivent les Côtes d'Armor (29 cas pour 100.000 habitants) et l'Ille-et-Vilaine avec 46 cas pour 100.000 habitants.

Cette augmentation globale du taux d'incidence en Bretagne a lieu après plusieurs semaines de baisse constante. Malgré cela, aucun département ne dépasse actuellement le seuil d'alerte, qui est de 50 cas pour 100.000 habitants. Le nombre d'hospitalisations est lui en baisse, tout comme le nombre de patients en réanimation.