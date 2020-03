Coronavirus : "Il ne faut pas céder à la psychose", une Terrifortaine confinée chez elle témoigne

Parmi les cas de Coronavirus recensés dans la région Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs personnes ont été contaminées lors d'une semaine de prières dans une église évangélique de Mulhouse, qui a rassemblé plusieurs milliers de fidèles fin février. Véronique, 48 ans et auxiliaire de vie y a assisté en compagnie de sa fille.

Elles ne sont pas officiellement contaminées, mais elles ont toutes deux été confinées par sécurité à leur domicile depuis le mercredi 4 mars. Une décision prise par l'Agence Régionale de Santé. L'autorité sanitaire a effectivement estimé que la présence assidue de sa fille et les premiers symptômes du virus qu'elle présente étaient suffisant pour placer les deux femmes en quarantaine.

Ma patronne me reproche d'être allée au rassemblement

L'ARS prend également en charge financièrement les 14 jours d'isolement de Véronique, qui courent jusqu'au vendredi 13 mars. Un confinement que n'a que très peu goûté sa direction. "L'attitude de ma patronne n'a pas été très charmante, elle me reproche d'être allée à ce rassemblement, mais ce coronavirus je pouvais très bien l'attraper au supermarché ou au cinéma", estime Véronique.

Autre problème causé par un tel isolement : acheter à manger. "C'est la femme de mon médecin qui a fait des courses. Elle n'a pas voulu rentrer, c'était assez comique. Elle a juste déposé le sac devant la porte et elle est partie. Elle a été très gentille", raconte-t-elle dans un sourire.

Son fils continue d'aller au travail

Véronique reste toutefois philosophe sur sa situation : "Quand il y a des drames, les gens se tiennent les coudes, donc il faut en tirer une leçon, rester positif et ne surtout pas rentrer dans la psychose. Il faut rester prudent mais ça ne sert à rien de dévaliser tous les magasins", explique-t-elle.

En revanche, le fils de Véronique n'est lui pas confiné, et continue d'aller au travail tout en habitant au même endroit que sa mère. Ce qui oblige, fatalement, a encore plus de vigilance et presque plus aucun contact.