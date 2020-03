Coronavirus : le témoignage poignant d'une infirmière des urgences-covid de l'hôpital de Perpignan

Depuis le début de l'épidémie, elle est en première ligne. Cette infirmière (qui a souhaité rester anonyme) travaille au sein des urgences covid-19 à l'hôpital de Perpignan. "Les patients qui viennent jusqu'à nous ont tous été diagnostiqués comme des cas très suspects. Ils présentent tous plusieurs symptômes de la maladie. Aujourd’hui, j'ai fait une garde de 12 heures, je n'ai eu le temps que de boire un café au lait en milieu de matinée... Je ne suis même pas allée aux toilettes de la journée, je n'ai rien mangé et c'est la même chose pour le médecin qui était avec moi. _On a vu beaucoup de gens ces derniers jours notamment du quartier St Jacques de Perpignan._.." Selon l'Agence Régionale de santé, cinq personnes sont décédées du covid 19 ces derniers jours à Perpignan. Selon nos informations, au moins deux habitaient le quartier gitan de Perpignan.

On se serre les coudes entre collègues (...) On est tenu en haleine par la peur...

Comme dans de nombreux hôpitaux de France, cette infirmière décrit aussi un matériel particulièrement inadapté : "On nous a bien fourni des masques FFP2 mais ils sont périmés depuis 2008 ou 2013 ! La direction nous assure qu'ils nous protègent tout de même... mais c'est évidement très controversé. Certaines équipes sont très en colère et disent qu'on ne peut pas travailler dans de telles conditions mais que voulez-vous, on n'a pas le choix, on ne dispose pas d'un droit de retrait ! Comment on tient le coup ? Grâce à nos collègues, nous sommes tous dans la même galère, on se serre les coudes ! J'ai choisi d'être infirmière pour le meilleur et pour le pire ! C'est notre mission, notre cœur, notre sang ! On a envie de combattre cette épidémie."

Evidemment cette infirmière souffre aussi de la situation en dehors de l'hôpital : "On est aussi tenu en haleine par la peur. Personnellement j'ai peur, mes parents ont 65 ans, je ne vais donc plus voir ma famille. J'ai fait le choix de les préserver. Je vous avoue que certains soirs, quand je me couche, je suis très contrariée, je me réveille en sursaut, je me dis que je suis dans un cauchemar et que vais me réveiller... eh bien non c'est la réalité, la réalité d'une épidémie".