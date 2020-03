Coronavirus : le thermalisme déjà impacté selon la CCI des Landes

Déplacements à limiter au maximum, crèches, écoles et universités fermées à partir de lundi : La France ralentit et prend un tournant dans la lutte contre le nouveau coronavirus après l'appel lancé par Emmanuel Macron ce jeudi soir à "faire bloc" pour freiner l'épidémie.

Il a fait appel à "la responsabilité" de chacun en demandant à tous de limiter "au strict nécessaire" les déplacements, et aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux plus fragiles de rester chez eux, a annoncé le président de la République. Il a "demandé aux entreprises de permettre à leurs salariés, quand c'est possible, de travailler à distance". Cependant, les transports ne seront pas arrêtés.

Le thermalisme déjà impacté

Dans les Landes, "le secteur de l'hôtellerie-restauration en lien avec le thermalisme est le premier touché", explique ce matin sur France Bleu Gascogne le président de la CCI. Selon François Lafitte, plusieurs annulations ou des reports de séjours sont enregistrés : "C'est aujourd'hui, le secteur le plus touché."

Mais François Lafitte s'attend à ce que d'autres secteurs soient impactés notamment celui du transport scolaire avec la fermeture de toutes les écoles à partir de ce lundi : "C'est un autre point d'inquiétude". Tout comme la baisse d'activité qui pourrait avoir également des répercussions sur le commerce. Pour l'heure, aucune entreprise landaise n'a eu recours au chômage partiel, rajoute le président de la CCI, même si "dans le thermalisme il y a des réaménagements d'horaires".