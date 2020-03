Coronavirus : le traitement à la chloroquine testé à Marseille serait efficace

Dans une vidéo de 18 minutes enregistrée devant ses étudiants à Marseille, le professeur Raoult ne cache pas sa satisfaction. Concrètement, 24 patients atteints par le coronavirus ont accepté de prendre du Plaquenil, l'un des noms commerciaux de la chloroquine. Six jours plus tard seulement, seulement 25 % sont encore porteurs du virus. Alors que 90 % ceux qui n'ont pas reçu ce traitement sont toujours positifs.

Devant la présentation de ces résultats, les étudiants applaudissent le professeur. "C'est spectaculaire, leur dit le directeur de l'IHU. La charge virale moyenne avec ce virus est normalement de 20 jours. Et tous les gens qui meurent à cause du corona ont encore le virus. Ne plus l'avoir, ça change le pronostic."

Un médicament peu onéreux

Cet essai clinique a reçu l'accord des autorités sanitaires pour être pratiqué à l'IHU à Marseille, l'un des centres de référence pour le coronavirus. L'avantage de ce médicament si son efficacité se confirme, c'est qu'il est déjà connu. Pour lutter contre la paludisme. Et en plus, il est bon marché.