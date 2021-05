Coronavirus : le vaccin à ARN messager Moderna bientôt disponible chez les médecins généralistes

Après l'expérimentation lancée en Moselle et en Alsace, les médecins généralistes d'autres territoires en France vont recevoir des doses du vaccin Moderna, qui fonctionne avec la technologie de l'ARN messager, comme le vaccin Pfizer. Le vaccin sera ensuite déployé sur tout le territoire.

Il sera bientôt possible de se faire injecter le vaccin de Moderna chez son médecin généraliste. Après une première expérimentation en Moselle et en Alsace, le vaccin à ARN messager, la même technologie que le vaccin Pfizer, va arriver chez les médecins de ville de tout le pays très prochainement, révèle France Inter ce mercredi. Les pharmaciens et les infirmiers libéraux vont aussi le recevoir.

Jusqu’ici, le Moderna était réservé aux centres de vaccination, et les professionnels de santé de ville ne pouvaient injecter que le sérum d'AstraZeneca, qui fait face à une défiance en raison des très rares cas de thromboses qu'il a provoqué.

40.000 doses par semaine dans les territoires touchés par les variants, puis une arrivée partout en France

D'après France Inter, le vaccin de Moderna va d'abord être distribué dans des territoires où les variants circulent davantage : 40.000 doses par semaine y seront distribuées pendant trois semaines. Puis le vaccin arrivera massivement en juin sur l'ensemble du pays, avec plusieurs centaines de milliers de doses.

Un vaccin plus facile à conserver

Le vaccin Moderna est par ailleurs plus facile à conserver, ce qui devrait faciliter son utilisation : une fois décongelé, il peut se conserver à une température située entre 2 et 8 degrés pendant 30 jours, alors que celui de Pfizer se conserve pendant 5 jours après décongélation.

"Une bonne nouvelle" pour les médecins généralistes

"C’est une bonne nouvelle", s'est réjoui ce mercredi sur franceinfo Jacques Battistoni, médecin généraliste à Caen et président du syndicat des généralistes MG France.

"Cela fait plusieurs mois que nous réclamons d'avoir des vaccins à ARN messager en ville", qui "sont les vaccins les plus demandés par nos patients", a-t-il rappelé.

Comme de nombreux confrères, le médecin raconte que certains de ses patients préfèrent se passer d’une deuxième injection du vaccin Astrazeneca : "Sur dix rendez-vous pour une deuxième dose jeudi, trois se sont décommandés", affirme-t-il.