Coronavirus : le vaccin américain Novavax disponible à Château-Gontier-sur-Mayenne dès le 4 mars

Au mois de mars, deux centres de vaccination resteront ouverts contre la Covid-19 en Mayenne. Dans celui de Château-Gontier-sur-Mayenne, il sera possible de recevoir une dose du vaccin américain Novavax à partir du vendredi 4 mars 2022.

Des doses de vaccin Novavax, issu d'un laboratoire pharmaceutique américain, seront livrées en Mayenne dans les prochains jours, contre le coronavirus. Elles seront disponibles dès le 4 mars à Château-Gontier-sur-Mayenne exclusivement.

La mairie précise qu'il sera tout de même possible de se faire vacciner avec Pfizer et Moderna. Le centre de vaccination sera ouvert tous les vendredi du mois de mars, l'après-midi. La prise de rendez-vous passe par la plateforme doctolib mais ce n'est pas une obligation. Ce vaccin est proposé pour les personnes non vaccinées qui n’ont pas souhaité bénéficier d’un vaccin ARN messager. La seconde injection est à prévoir trois semaines après la première injection expliquait cette semaine la préfecture de la Mayenne.

Les horaire du centre de vaccination de la ville :