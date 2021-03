Coronavirus : le vaccin AstraZeneca change de nom pour s'appeler Vaxzevria

Le vaccin suédo-britannique AstraZeneca contre le Covid-19 a changé de nom et s'appelle désormais Vaxzevria. C'est ce qu'indique le site de l'Agence européenne du médicament ce mardi 30 mars.

Depuis son autorisation sur le sol européen, ce vaccin et son laboratoire sont critiqués, notamment après des doutes sur ses effets secondaires et les risques de caillots sanguins. Il a, pour rappel, été suspendu quelques jours mi-mars par une dizaine de pays en Europe, dont la France, craignant un risque accru de thromboses. L'Agence européenne des médicaments a finalement estimé que les bénéfices "dépassent de loin les risques" et qu'il était "sûr et efficace". Les vaccinations avec ce produit ont donc repris en France, mais seulement pour les plus de 55 ans.

Après avoir repris les injections de ce produit pour toutes les tranches d'âges depuis mi-mars, l'Allemagne a fait machine arrière ce mardi en le réservant aux personnes âgées de plus de 60 ans.