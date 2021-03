Coronavirus : l'utilisation du vaccin AstraZeneca étendue aux 65-75 ans "avec comorbidités"

Le vaccin anti-Covid AstraZeneca va pouvoir être administré aux personnes âgées de 65 à 75 ans et présentant des comorbidités, annonce le ministre de la Santé, ce lundi 1er mars. Il était jusqu'ici déconseillé aux plus de 65 ans.

La vaccination contre le coronavirus avec le vaccin AstraZeneca sera étendue aux personnes âgées entre 65 et 75 ans qui présentent des comorbidités, annonce le ministre de la Santé, ce lundi 1er mars. Olivier Véran était invité du journal de 20 heures sur France 2. Interrogé sur les "trous dans la raquette" de la vaccination, il a déclaré que "désormais" toutes les personnes âgées de "50 ans et plus, incluant les 65-75 ans", qui souffrent de "ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités" pourront "se faire vacciner avec AstraZeneca", chez "leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit" ou "dans quelques jours en pharmacie". "Un tiers des Français âgés de 65 à 75 ans" pourront ainsi accéder au vaccin AstraZeneca.

Le 2 février dernier, la Haute autorité de santé avait donné son feu vert à ce vaccin mais l'avait déconseillé aux plus de 65 ans, estimant qu'il manquait "des données" sur son efficacité passé un certain âge. Sa présidente avait toutefois expliqué que "cet avis serait revu à la lumière de données cliniques complémentaires que nous attendons prochainement".

Les 75 ans et plus continueront à être vaccinés avec le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna en centre de vaccination, a ajouté le ministre.

Une seule injection en cas de précédente contamination au coronavirus

"Si vous avez un test PCR positif ou si vous avez une sérologie qui est positive, vous n'avez plus besoin d'avoir deux injections de vaccin ARN, Pfizer ou Moderna, une seule injection suffira", a également confirmé le ministre de la Santé. La Haute autorité de santé l'avait recommandé le 12 février dernier. "C'est une bonne nouvelle pour vous et pour les Français qui pourront récupérer cette deuxième dose et cela nous permettra d'accentuer et d'accélérer encore."

A la suite d'Emmanuel Macron, Olivier Véran a aussi confirmé que "sur les quatre à six semaines prochaines, il ne faut pas compter que l'on réduise la voilure" des mesures sanitaires actuelles, dont "le couvre-feu" et "nous espérons ne pas aller au-delà".